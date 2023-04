Show col Bologna Gol capolavoro firmato Lucchesi

FiORENTINA

2

BOLOGNA

0

FIORENTINA: Martinelli; Comuzzo (68’ Gentile), Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti (76’ Vitolo), Amatucci, Harder, Favasuli (85’ Vigiani); Distefano (76’ Presta), Toci (85’ Sene). All. Aquilani.

BOLOGNA: Franzini; Wallius (86’ Busato), Mercier, Stivanello, Motolese, Corazza; Maltoni (86’ Mazia), Rosetti, Urbanski; Anatriello (72’ Raimondo), Ebone. All. Vigiani.

Arbitro: Mirabella di Napoli. Marcatori: 34’ rig. Toci, 91’ Lucchesi.

C’è stata la firma su rigore di capitan Toci e del centrale Lucchesi alla fine di una progressione sensazionale sulla vittoria per 2-0 che la Primavera ha ottenuto contro il Bologna nel posticipo del 27° turno. Una gara mai in discussione quella del Torrini dove la squadra di Aquilani ha centrato il terzo successo di fila, è salita al secondo posto in classifica a 48 punti (al pari del Torino) ed è tornata a non subire gol. Miglior biglietto da visita, a poco più di una settimana dalla finale di Coppa Italia con la Roma, non ci poteva essere. Come ciliegina sulla torta il gran gol di Lucchesi che si è fatto 60 metri di campo palla al piede scartando chiunque e - sulla falsa riga degli eurogol del passato di Maradona e Baggio - ha siglato il 2-0.

Andrea Giannattasio