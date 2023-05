Sfida Settignanese-Galluzzo

Saranno Audace Galluzzo e Settignanese ad affrontarsi nella finale play off del girone E del campionato di Prima categoria. La Settignanese ha battuto 2-0 il Cubino con entrambe le reti segnate negli ultimi 10 minuti di gioco dall’attaccante Pofferi, che era entrato in campo nella ripresa. La partita ha visto un primo tempo equilibrato. La prima palla gol è sui piedi di Geri del Cubino, a seguito di azione di Schenone e Tacchi, ma la conclusione è alta. Risponde Barnabani dei locali senza concretizzare e alla fine del primo tempo ancora Geri è pericoloso, ma il portiere dei rossoneri Arezzo para. Nella ripresa Settignanese in avanti con Carraresi per Fani e tiro alto di Tofanari; poco dopo ancora Tofanari insidioso, ma Cosentino respinge. All’80 la gara si sblocca su fallo laterale di Carraresi che porta al gol di testa di Pofferì. All’85’ Cubino vicino al pari con Schenone, ma il difensore Cocchi respinge. All’88’ Pofferì sfrutta un errore della difesa e raddoppia.

L’Audace Galluzzo dimostra la propria forza battendo 2-0 il Bibbiena. I padroni di casa al 10’ vanno in vantaggio con Ponziani che trafigge con un diagonale rasoterra il portiere Casini. Il Galluzzo crea altre occasioni con Leporatti e Paoletti, risponde il Bibbiena con Lazzeroni, Lunghi e Brunu colpendo una traversa. All’inizio della ripresa il Galluzzo chiude la gara sfruttando un errore della difesa avversaria con Ponziani che serve Paoletti per il gol che chiude la sfida. Galluzzo con pieno merito in finale play off.

Nei play out nel girone D lo Sporting Arno supera 4-0 la Gallianese e mantiene la categoria. Il club di Badia a Settimo a segno nel secondo tempo con doppietta di Jaiteh e reti di Papini e Giuntini. Nei play out girone E la Castelnuovese è salva battendo 1-0 l’Ambra in virtù di un autogol.

Francesco Querusti