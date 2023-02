Sfida a Cuneo contro l’ex Bellano Il Bisonte a caccia della quinta

Martedì grasso in campo per Il Bisonte Firenze, che oggi alle 19 fa visita alla Cuneo Granda San Bernardo per provare a festeggiare il carnevale con la quinta vittoria di fila. Una gara nella quale le bisontine si troveranno ad affrontare colui che fino a meno di due mesi fa è stato il loro allenatore – Massimo Bellano – e che da un paio di settimane siede sulla panchina della San Bernardo. "La partita di Cuneo – racconta il coach di Firenze Carlo Parisi - è molto importante perché dobbiamo confermarci ma allo stesso tempo ci troviamo di fronte un’avversaria che già prima del cambio di allenatore aveva dimostrato di essere ostica". Il Bisonte – al completo – ha un vantaggio di sette punti sulle piemontesi, reduci da sei sconfitte di fila, e in caso di vittoria si porterebbe a una lunghezza dal gruppetto delle seste in classifica, che chiude anche la zona play off.