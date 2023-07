Settignanese, una pioggia di vittorie nei tornei estivi: l’ultima nel ’Bartoloni’

Un’estate ricca di successi in numerosi tornei di calcio per le squadre del settore giovanile della Settignanese. Tante le affermazioni, con l’ultimo centro ottenuto nel Trofeo Bartoloni, organizzato alla Floria, che ha visto trionfare l’anno 2008 del club rossonero. Sempre la squadra Giovanissimi regionali, sotto la regia dell’allenatore Maurizio Romei, aveva ottenuto la Coppa Disciplina al termine del campionato. Molto bene gli Allievi regionali di mister Filippo Fani che conquistano il primo posto al torneo Primavera Azzurra; da ricordare gli eccellenti secondi posti in campionato e alla manifestazione europea in Germania ‘Bayern Trophy.

Gli Esordienti A anno 2010 sono saliti sul gradino più alto del podio nello storico e prestigioso torneo Scagliotti, organizzato dal Galluzzo, sotto la regia tecnica in panchina di Maurizio Romei. Gli Esordienti B anno 2011, con allenatore Pelanti, hanno ben figurato aggiudicandosi il Trofeo Casprini a Calenzano al termine di gare da protagonisti. Sugli allori i Pulcini anno 2012, seguiti dall’allenatore Di Tora, che hanno prevalso nel torneo Stand Up. Vittoria casalinga per la forte squadra dei Pulcini 2013 che hanno fatto suo il torneo Pinzani svoltosi allo stadio F. Valcareggi. Per i più piccoli della categoria Primi Calci 2014, con istruttori Savaris e Lippi, pioggia di successi con tutti primi posti nelle manifestazioni calcistiche del Melarancio, Dlf Firenze, Pinzani i e Albereta.

F. Que.