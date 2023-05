Settignanese, pari vincente Audace Galluzzo sfortunato

SETTIGNANESE

0

AUDACE GALLUZZO

0

dopo i supplementari

SETTIGNANESE: Arezzo, Corri, Carraresi, Vecchi, Cocchi (16′ Salvadori), Ceripa, Capanni (80′ Sarri), Barnabani, Fani (69′ Pofferi), Privitera (78′ Franchi), Tofanari (106′ Gomez). A disp. Bado, Milanesi, Tonoli, Galeotti. All.Milanesi.

AUDACE GALLUZZO: Fattori, Burgassi (115′ Diaby), Leoni, Tinagli, Ammannati, Berti, Leporatti, Bargioni (75′ Fusi), Paoletti, Toccafondi (95′ Samuele Segoni), Ponziani (67′ Tumminaro). A disp. Camilloni, Simone Segoni, Checcucci, Cianciulli, Lombardi. All. Latini.

Arbitro: Di Girolamo di Lucca.

Finisce a reti inviolate la finale dei play off del girone E del campionato di Prima categoria fra Audace Galluzzo-Settignanese. Le due squadre non sono riuscite a superarsi neppure dopo i tempi supplementari. A qualificarsi per la fase successiva è la Settignanese, in virtù del regolamento che premia la società meglio piazzata in campionato. La Settignanese aveva concluso la stagione regolare al secondo posto in classifica. Grande contentezza per la società rossonera guidata dal presidente Maurizio Romei che ora, per conquistare la categoria superiore, dovrà affrontare domenica prossima il Valdichiana.

La partita, giocata sul campo neutro di Calenzano, è stata equilibrata e con poche occasioni gol, giocata prevalentemente a centrocampo. La Settignanese era priva del capitano Tommaso Elisacci e dopo pochi minuti ha subito l’infortunio al difensore centrale Guido Cocchi, con gara ferma 15 minuti. La dinamica della gara ha visto il Galluzzo con maggiore determinazoe offensiva, dovendo vincere obbligatoriamente, mentre la Settignanese ha impostato un incontro più guardingo. Poi gli allenatori hanno provato a cambiare gli schemi con le sostituzioni.

La sfida si è svegliata ai supplementari con continui rovesciamenti di fronte. Il Galluzzo ha colpito due traverse e sbagliato un rigore, calciato da Paoletti ma ottimamente parato dal portiere della Settignanese Fabio Arezzo. Nel finale la Settignanese chiede un penalty che però non viene assegnato. Sfortunato il Galluzzo che ha disputato un’ottima stagione, ma la Settignanese ha tenuto bene il campo e prosegue la corsa agli spareggi regionali.

Francesco Querusti