Settignanese, i talenti del domani. Juniores al top della classifica

FIRENZE -- Ottimo inizio di stagione per le squadre del settore giovanile della Settignanese, sotto la regia dei direttori sportivi Paolo Della Scala e Leonardo Niccolini. Gli Juniores provinciali, allenatore Lorenzo Della Scala coadiuvato da Mattia Pistelli, sono al vertice della classifica. Primo posto ottenuto grazie alla vittoria sul campo della Laurenziana per 4-2. La Settignanese ha scavalcato in testa il Rifredi bloccato sull’1-1 dal Club Sportivo. Gli Allievi regionali stanno risalendo la graduatoria e devono ancora recuperare una gara. Nell’ultimo turno hanno vinto a Figline per 2-1. Sotto la nuova guida tecnica di Filippo Fani, con la collaborazione di Alessandro Bini, la squadra è in ripresa e nelle ultime 5 partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Allievi B di Merito superstar: la formazione rossonera è prima in classifica e ha vinto il girone fase invernale senza subire sconfitte con allenatore Filippo Fani, insieme a Alessio Gianassi e Arlind Muca.

Giovanissimi regionali in evidenza con l’ottima guida tecnica degli allenatori Fabio Zuccaro e Gianni Tozzi. Nell’ultimo turno vittoria 2-1 col Rinascita Doccia e consolidato il primato con 4 punti di vantaggio. Squadra che è una bella rivelazione poiché è stata rifondata con 15 nuovi inserimenti portati a termine dai direttori sportivi Della Scala e Niccolini. Giovanissimi B anno 2010 presenti con due squadre nei campionati Figc-Lnd. Il gruppo allenato da Maurizio Romei è attualmente secondo in classifica con progetti ambiziosi. Nell’ultimo turno i giovani di Romei hanno vinto 5-2 in trasferta a Molino del PIano. La seconda squadra, allenata da Simone Pelanti, è stata creata per dare spazio a tutti i ragazzi.

Fiore all’occhiello della Settignanese è la Scuola Calcio Ferruccio Valcareggi da sempre fucina di tanti campioni, ultimo dei quali Federico Chiesa. Direzione tecnica affidata agli ex viola Roberto Galbiati, Alessio Tendi, Mario Faccenda e Andrea Rocchigiani, per i portieri ci pensa Luciano Bartolini. Una scuola calcio di qualità che vanta circa 200 iscritti sotto la direzione di istruttori qualificati. Supervisione societaria del presidente Maurizio Romei e del consiglio direttivo.

Francesco Querusti