Settignanese-Cubino show

Si è concluso il campionato che aveva già decretato le vittorie di Fiesole e Sestese. I verdetti del girone E: Fiesole vincitore con 66 punti, sale in Promozione. Accoppiamenti semifinali play off in gara secca: Settignanese-Cubino e Audace Galluzzo-Bibbiena. Il regolamento prevede che se dopo tempi regolamentari e supplementari la partita sarà sempre in pareggio, non si tireranno i calci di rigore, supera il turno la società meglio classificata in campionato. Le vincitrici delle due gare si incontreranno in campo neutro, ma col solito regolamento. Nell’ultima giornata la capolista Fiesole batte 4-3 il Pian di Scò con uno scatenato bomber Gigli autore di una tripletta e gol di Fantechi. Alla fine grande festa in campo e sulle tribune. Nelle altre gare di spicco le vittorie del Cubino 3-1 sulla Castelnuovese e del Chianti Nord per 3-0 a Capolona. Bene il Belmonte che batte 1-0 il Pergine e l’Incisa che supera 4-0 il Pestello.

Nel girone D la Sestese pareggia 1-1 col Novoli e chiude al primo posto con tre punti di vantaggio sul Barberino Tavarnelle che vince 5-1 a Castello. La Sancascianese batte 3-2 il Malmantile e centra i play off; il Cerbaia supera 1-0 il Casellina ma viene escluso dai play off per la ‘forbice’ dei 10 punti. A Cerbaia da segnalare l’addio di Aimone Calonaci che lascia la società dopo 9 anni e il presidente Luca Presciutti gli consegna un riconoscimento fra gli applausi del pubblico. La griglia play off vede il Barberino Tavarnelle direttamente in finale e affronterà la vincente fra Novoli-Sancascianese. Nella parte bassa della classifica retrocedono Audace Legnaia e Rinascita Doccia, mentre la terza retrocessione sarà stabilita dalla sfida play out fra Sporting Arno-Gallianese.

Francesco Querusti