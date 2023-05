Settignanese, che sogno Finalmente la Promozione

La Settignanese, per la prima volta nella sua storia, sale in Promozione. Il passaggio di categoria arriva in virtù del primo posto nella graduatoria di merito, ufficializzata dal Comitato Regionale Toscana Figc, fra le tre squadre vincenti gli spareggi regionali playoff. La Settignanese è prima con 101 punti, secondo il Barberino Tavarnelle con 95 punti, terzo il Massa Valpiana con 78 punti. La Settignanese ha prevalso sulle rivali avendo ottenuto maggior punteggio per l’attività giovanile, la disciplina e i piazzamenti nelle ultime stagioni in campionato. Il Barberino Tavarnelle, secondo in graduatoria, ha ottenuto molti punti grazie alla vittoria della Coppa Toscana lo scorso anno. Al terzo posto il Massa Valpiana molto staccato dalle avversarie. Le società hanno la possibilità di presentare dei reclami sulle graduatorie entro le ore 12 di lunedì 29 maggio.

"Dopo 53 anni di storia - afferma il presidente della Settignanese, Maurizio Romei - siamo riusciti per la prima volta a salire nel campionato di Promozione. Una bella soddisfazione dopo undici anni di presenze in Prima categoria e la vittoria nei playoff. Ritengo che tutta la società meriti questo traguardo di prestigio. Ringrazio la squadra e lo staff tecnico ed in particolare l’allenatore Paolo Milanesi e il direttore sportivo Giuseppe Baccani. Cercheremo di affrontare e onorare il campionato di Promozione nel migliore dei modi. Vogliamo continuare a tenere in alto i colori rossoneri della Settignanese".

Francesco Querusti