Sestese-Viciomaggo per la Coppa Toscana Stasera al Bozzi la finale

Riflettori puntati sulla finale di Coppa Toscana di Prima categoria che si disputerà stasera alle 20,45 allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. Scenderanno in campo la corazzata Sestese opposta agli aretini del Viciomaggio. Partita di grande valore e prestigio, nonostante il regolamento in questa stagione non consenta alla vincitrice il passaggio di categoria superiore. Comunque la Coppa assegna un alto punteggio di merito per la graduatoria di eventuali ripecaggi. II favore dei pronostici vanno alla Sestese, allenata da Polloni, che sta dominando il girone D del campionato di Prima categoria. Gli avversari sono gli aretini del Viciomaggio, vera rivelazione della manifestazione. In caso di parità seguiranno tempi supplementari e calci di rigore.

Sempre stasera è in programma anche la finale della Coppa Provinciale Fringuelli di Terza categoria. Si giocherà allo stadio Pazzagli del Belmonte a Ponte a Niccheri con calcio d’inizio alle 20,45. In campo Vaglia e Virtus Rifredi che si contenderanno l’ambito trofeo. Al termine dei 90 minuti, in caso di parità si effettueranno i supplementari e poi i rigori. Da ricordare che in semifinale il Vaglia aveva eliminato l’Atletico Figline, mentre la Virtus Rifredi aveva prevalso sull’Esperia. Saranno presenti alle premiazioni il delegato provinciale Figc Fabrizio Matteini e il consigliere regionale Roberto Bellocci, insieme a personalità del mondo sportivo.

Francesco Querusti