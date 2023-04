Sestese, sfida decisiva Gallianese e Barberino cercano di respirare

In Prima categoria girone D si gioca oggi la penultima giornata, con calcio d’inizio alle ore 16. La partita più importante di giocherà sul campo del Casellina, con la capolista Sestese a caccia dei punti decisivi per la matematica vittoria del campionato. Le squadre mugellane Barberino e Gallianese cercano punti salvezza nelle sfide casalinghe contro Ginestra e Cerbaia. Queste le partite in programma: Barberino Tavarnelle-Isolotto, Casellina-Sestese, Gallianese-Cerbaia, Nuova Novoli-Sancascianese, Malmantile-Audace Legnaia, Rinascita Doccia-Atletica Castello, Barberino Mugello-Ginestra Fiorentina, Settimello-Sporting Arno.

Nel girone E la Settignanese vuole consolidare il secondo posto in classifica nella gara casalinga col Belmonte. L’Audace Galluzzo rischia nella tana del San Clemente, mentre il Chianti Nord ospita l’Ambra. Il Fiesole giocherà a Rassina e l’Incisa a Piandiscò.

In Seconda categoria girone H tengono banco le partite incentrate sulla sfida salvezza, si gioca alle 16 la penultima giornata di campionato: Caldine-Londa, Firenzuola-Ludus, Santa Brigida-Firenze Sud; insieme alle super sfide d’alta classifica Pelago-Reggello e San Godenzo-San Polo.

F. Que.