Sestese fatica ma tiene la vetta

Nel girone D del campionato di Prima categoria Barberino Tavarnelle superstar. Vince per 3-1 il derby sul campo della Sancascianese e rafforza la seconda posizione. Grande prestazione dei giocatori di mister Temperini, subito a segno al 3’; al 75’ C. Bellosi raddoppia su azione di Corsinovi e Capacci; all’80’ in gol Capacci su incertezza della difesa; al 90’ Lumachi, a seguito di un bello spunto di Malpici segna il gol della bandiera. Tra i migliori il portiere dei locali, Minò.

Il Cerbaia ha battuto 3-1 l’Isolotto con reti di Calvetti, Pinzauti e Di Tommaso, salendo al terzo posto della classifica.

Bella prova del Novoli che batte 4-2 la Gallianese con doppietta di Rocco e reti di Maio ed Enache. La capolista Sestese fatica ma supera il Castello 2-1 con gol di Paggetti ed L. Matteo. Casellina in forma con la vittoria per 2-1 sul Rinascita Doccia, con relizzazioni di Brocchi e Nasa. Pari pirotecnico 3-3 fra Legnaia e Settimello.

Nel girone E giornata favorevole a Settignanese e Bibbiena che ottengono importanti vittorie e si avvicinano al vertice. La Settignanese vince con autorità per 3-1 sul campo del Pestello Montevarchi: doppietta di Tofanari e gol di Fani. Il Bibbiena prevale per 3-1 sul Pergine con due gol di Iacuzio e Bruni. In testa alla classifica la capolista Fiesole è bloccata sul pareggio per 1-1 dall’Ambra (gol dei locali di Yasser e Grecucci per gli ospiti). Guadagna però un punto sull’Incisa, seconda della classe, a sorpresa superata in casa dal Capolona. Bene il San Clemente che batte 3-1 il Rassina con doppietta di Tonielli e gol del bomber Righini. Finisce in parità 2-2 fra Cubino (gol di Gelli e Geri) e Belmonte (a segno Tozzi e Malenotti).

Francesco Querusti