Sestese e Fiesole già festeggiano Gli altri vedetti ancora in bilico

Giornata di festa e decisiva per la griglia play off e play out. Festeggiamenti al termine delle partite casalinghe di Sestese e Fiesole che hanno già vinto matematicamente i gironi D ed E del campionato, con le due squadre che giocano rispettivamente contro Novoli e Pian di Scò. Al triplice fischio dell’arbitro sarà festa in campo e sugli spalti con la presenza dei ragazzi del giovanilie che faranno volare in cielo tanti palloncini e le due squadre, Fiesole e Sestese, in Promozione.

L’ultima giornata di campionato ha soprattutto valore per decidere gli accoppiamenti di play off e play out. Questo il quadro degli incontri, con inizio alle ore 16, del girone D: Audace Legnaia-Rinascita Doccia, Castello-Barberino Tavarnelle, Cerbaia-Casellina, Ginestra-Gallianese, Isolotto-Settimello, Sancascianese-Malmantile, Sestese-Novoli, Sporting Arno-Barberino di Mugello.

Nel girone E scontro d’alta classifica Audace Galluzzo-Settignanese. Queste le altre gare: Cubino-Castelnuovese, Incisa-Pestello, Capolona-Chianti Nord, Belmonte-Pergine, Bibbiena-San Clemente, Ambra-Rassina, Fiesole-Pian di Scò. Da ricordare che la prima è promossa, l’ultima retrocede direttamente; per gli altri verdetti si disputeranno i play off e i play out.

