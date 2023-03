Sestese con il fiato sul collo

Nel girone D, Barberino Tavarnelle e Sancascianese vincono dando spettacolo e proseguono l’inseguimento alla capolista Sestese. Sarà questo il tema principale delle ultime sette giornate di campionato.

Il Barberino Tavarnelle, secondo in classifica, continua nel magico momento vincendo 2-0 a Malmantile: al 3’ gol di Dei di testa su punizione di Petracchi, al 67’ raddoppia Calamassi con gran tiro dal limite. La Sancascianese batte 3-1 l’Isolotto con un eccellente secondo tempo, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Marangon. Nella ripresa si scatena la Sancascianese che diventa padrona del campo andando in rete con Malpici, Lumachi e Penzo su rigore. Netta vittoria della capolista Sestese sullo Sporting Arno per 4-0 con doppietta di Belli e gol di Cutini e Falzetti. A valanga anche il Novoli cha sale al quarto posto in classifica vincendo 4-2 sul Settimello con due reti di Enache, De Tellis e Maio. Cade in casa il Legnaia travolto 5-1 dal Castello.

Nel girone E la giornata è stata caratterizzata da sei pareggi, di cui 5 per 0-0. Una giornata con poche emozioni e con i vertici nella classifica che rimangono immutati. La capolista Fiesole pareggia a reti inviolate sul campo dell’Incisa. Senza gol anche il derby aretino fra Bibbiena, secondo della classe, e Capolona. Non riesce a dare concretezza ai numerosi attacchi il Galluzzo nella gara casalinga con il Belmonte che termina 0-0. La Settignanese continua nella serie di pareggi, questo è il 13°, concludendo 0-0 a Pian di Scò. Vincono invece di forza il Cubino che batte 3-1 l’Ambra con gol di Geri, Marzoli e Schenone, e la Castelnuovese che prevale 1-0 sul Chianti Nord con gol di Ferri.

Francesco Querusti