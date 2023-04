Sestese cerca il riscatto dopo lo lo stop in coppa Calendario complicato

Si torna in campo oggi e lunedì, per Pasquettai per la terz’ultima giornata.

Girone D Cerbaia-Novoli ore 15; Atletica Castello-Settimello ore 15,30; Isolotto-Banti Barberino ore 15,30; Ginestra-Casellina ore 16; Sancascianese-Audace Legnaia ore 20,30. Lunedì si giocheranno due partite, entrambe alle 15,30, con in campo Sestese-Malmantile e Sporting Arno-Gallianese. Da ricordare che ieri sera in notturna è stata disputata Rinascita Doccia-Barberino Tavarnelle.

Girone E Capolona-Rassina ore 15,30; Belmonte-Chianti Nord ore 15,30; Settignanese-Pergine ore 15,30; Fiesole-Pestello Montevarchi ore 17. Mentre sono in programma lunedì 10 aprile per Pasquetta, tutte con inizio alle 15,30 quattro partite: Ambra-Vaggio Pian di Scò, Bibbiena-Audace Galluzzo, Cubino-San Clemente, Incisa-Castelnuovese.

Molte le problematiche per le società di Prima e Seconda categoria a giocare nel periodo di Pasqua. Tanti presidenti chiedono che il Comitato Toscana Figc non rimetta in futuro in calendario una giornata in questo periodo. Anche perché si poteva senza nessun problema riposare e finire una domenica dopo.

F. Que.