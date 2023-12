Serie A1: play out amari. Il Match Ball retrocede

Dopo il 3-3 dell’andata a Firenze, il Match Ball viene sconfitto 4-2 nel ritorno dei play out in trasferta contro l’Italia Forte dei Marmi e retrocede in serie A2 di tennis a squadre. I singolari terminano 3-1 per il Forte dei Marmi con la sola vittoria di Ferrari per i fiorentini, mentre vengono sconfitti Capecchi e i giovani del vivaio Meduri e Sciahbasi. Nei doppi una vittoria per parte. Questi i giocatori a disposizione dei capitani del Match Ball Francesco Caforio e Daniele Giorgini: Daniele Capecchi, Gianmarco Ferrari, Andrea Meduri, Gabriele Brancatelli, Lorenzo Sciahbasi, Pietro Padovani, Tancredi Alfano. Un campionato sfortunato per il Match Ball Firenze a cui sono mancati i giocatori stranieri, presenti in pochissime occasioni. Il club comunque esce dal campo a testa alta e ha già nel mirino un pronto riscatto.

F. Que.