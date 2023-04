Semifinali di play off e play out Antella 99-Affrico, che scintille

Inizia (ore 15,30) la girandola degli spareggi play off con le semifinali. Si giocano anche i play out per decidere fra Rignanese, Dicomano, San Piero a Sieve e Calenzano, due squadre che scenderanno in Prima Categoria assieme al Quarrata.

Semifinali Play Off

Antella 99-Affrico (arbitro Pascali di Pistoia). La squadra di Morandi (nella foto) si presenta priva di Merciai e Grattarola, mentre gli ospiti lamentano qualche giocatore non al meglio da valutare.

Lanciotto-Grassina (arbitro Chisari di Li). Allo stadio "Ballerini" Lanciotto al completo, Grassina privo solo di Meacci.

Play Out

Rignanese-A.G. Dicomano (arbitro Monti di Firenze). Cresce l’attesa per questo atto finale in programma allo stadio "Astori" fra due squadre pronte al duello per mantenere il titolo in categoria. Entrambe al gran completo.

San Piero a Sieve-Athl. Calenzano (arbitro Asaro di Empoli). Si prevede un’altra sfida thrilling, che mette in gioco tutta una stagione. Squadre al completo con gli ospiti costretti a vincere a tutti i costi.

