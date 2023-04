Semifinale di Coppa Baby oggi in campo per fare la storia

In campo per centrare un’altra finale. La quinta consecutiva, che per la Primavera vorrebbe dire scrivere un’ennesima pagina di storia. Ci proverà nel pomeriggio

la squadra di Alberto Aquilani, che nonostante le ultime due sconfitte di fila in campionato oggi al Torrini di Sesto (ore 17, diretta tv su Sportitalia) affronterà in gara secca il Genoa nella semifinale di Coppa Italia che mette in palio l’ultimo atto del trofeo nazionale contro la Roma dell’ex tecnico Guidi, che ieri ha battuto l’Inter per 1-0. Proprio come la prima squadra, dunque, anche i baby viola proveranno a regalare a Firenze una Coppa che a livello giovanile la Primavera vince dal 2019: una striscia già da record che tuttavia la Fiorentina ha intenzione di allungare ulteriormente, visto che l’obiettivo è quello di salire a quota 8 trofei totali vinti, un traguardo che permetterebbe a Toci e compagni di eguagliare il Torino (primatista di successi nel torneo). Quella di questo pomeriggio non si preannuncia tuttavia una passeggiata di salute: il Genoa, allenato dal fiorentino Alessandro Agostini, è capolista del girone A del campionato di Primavera 2 e in tutta la stagione ha subito appena una sconfitta su 28 partite giocate. Andrea Giannattasio