Selfie, sorrisi e un sogno Firenze, c’è la Conference

La Conference League è a Firenze. L’obiettivo della Fiorentina, neanche a dirlo, è quello di riportare la coppa in città l’8 giugno, ovvero il giorno seguente alla finale di Praga. Il trofeo originale proprio in queste ore si trova in pieno centro storico. Il motivo? Un’iniziativa di Sky. La coppa infatti è esposta nel negozio Flagship Sky. Tutti i tifosi viola (e non solo) dunque hanno la possibilità di scattarsi una foto accanto all’ambito trofeo. La coppa si trova all’interno di una teca di vetro ed è visibile solo dall’interno del negozio. Iniziative simili sono avvenute anche con le altre coppe europee, nelle città delle squadre italiane che sono arrivate ai quarti di finale. Di recente infatti la Champions League è stata esposta in due negozi di Milano e Napoli, l’Europa League invece è stata a Roma e Torino. Ieri tante persone si sono alternate per una foto-ricordo, non solo tifosi della Fiorentina. "Avere qui il trofeo originale della Conference League è motivo di grande emozione e soddisfazione", racconta Massimo Pignotti, amministratore delegato di Maxsi (che gestisce il negozio) e grande tifoso viola. "Spero davvero che la coppa possa tornare a Firenze alla fine del torneo. La stagione è ottima, la squadra gioca un bel calcio, se poi davvero dovesse arrivare un trofeo l’annata diventerebbe stratosferica. Pignotti racconta anche l’iter che ha portato a questa iniziativa: "Chiaramente c’è molto lavoro dietro, un’organizzazione logistica studiata nei minimi dettagli insieme alla Uefa. Noi volevamo portare il trofeo in una delle principali vie del centro storico e ci siamo riusciti".

Appuntamento a giugno, quindi. Con tanto di scongiuri. Inevitabile.

Alessandro Guetta