Secondo Memorial “NicoParo“ In campo i migliori Under 14

Si alza il sipario sulla seconda edizione del torneo di calcio giovanile “NiccoParo” con lo slogan ‘Insegui i tuoi sogni’. Torneo internazionale che vuole ricordare Niccolò Parigi e vedrà otto squadre Under 14. Si giocherà a San Marcellino, in via Chiantigiana, da domani a lunedì. Questi i due raggruppamenti. Girone A: Fiorentina, Bologna, Red Bull Salisburgo, Us Affrico. Girone B: Empoli, Inter, Dinamo Zagabria, Sales. Le prime partite domani con inizio alle 10 per una grande giornata di sport che si concluderà alle 20. Altre gare di qualificazione la mattina di domenica; nel pomeriggio si giocheranno le quattro semifinali. Le finali per l’assegnazione dei primi posti sono in programma lunedì: con inizio alle 15 il terzo e quarto posto, a seguire alle 16,30 la finalissima per il primo posto. A conclusione le premiazioni sul campo previste alle ore 18 alla presenza di numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale.

Da ricordare che è da poco nata l’Associazione NiccoParo in ricordo di Niccolò Parigi, giovane calciatore della Sales prematuramente scomparso nel 2017 a causa di una malattia incurabile (il 10 aprile coincide con il suo compleanno). Nomi di club importanti, anche europei, renderanno il torneo internazionale di grande fascino e rilevanza.

F. Que.