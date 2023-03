Se una squadra si riconosce dalla mentalità

Cosimo

Zetti

Dire che si è fatta la storia è forse esagerato, ma la settima vittoria consecutiva in Europa rappresenta comunque un record da mandare a memoria. Insomma, c’è di che stropicciarsi gli occhi, visto che fino a un mese fa c’era chi parlava di crisi e che, alla chiusura del mercato di gennaio, tutti continuavano a ritenere indispensabile l’acquisto di una prima punta. Con i turchi la Fiorentina aveva tutto da perdere, c’era il rischio di sottovalutare gli avversari e non riuscire a mantenere alta la tensione. E per una sessantina di minuti è sembrato quasi che nella testa dei giocatori viola fosse netta la sensazione di essere più forti degli avversari.Troppo rilassati, leziosi e spreconi. Bellini sì, ma senza cattiveria. Poi, per fortuna, ci ha pensato Barak. Il merito è quello di averci creduto fino alla fine, era importante non mollare, mantenere alta la tensione ed evitare cali di concentrazione. Si chiama mentalità vincente, una prerogativa delle squadre mature e convinte dei propri mezzi. La Fiorentina ci è riuscita a metà. Restiamo in bilico, a riflettere su quel che poteva essere e non è stato. Peccato, un’occasione sprecata per chiudere subito la pratica e non avere altri patemi d’animo.