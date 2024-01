Scelte metafisiche e inspiegabili. E quei difetti che pensavamo spariti

Peccato. Da una coppa che profuma solo di plastica e di soldi, la Fiorentina esce dopo 90 minuti di calcio macchinoso, fatto anche di difetti che pensavamo cancellati (la difesa alta che subisce l’imbucata centrale) e con qualche scelta metafisica apparentemente inspiegabile (il rigore fatto calciare a Ikone; la maglia da titolare riaffidata di nuovo all’oleogramma di Brekalo). Alla fine la spunta così un Napoli non bello ma più concreto rispetto a una squadra viola che continua a fare a meno del suo pezzo più pregiato senza nemmeno un tentativo di correggere il destino con innesti nuovi dal mercato. La squadra viola dunque lascia l’Arabia con una sconfitta e un milione e mezzo di eurini in tasca per consolarsi. Adesso ha dieci giorni per preparare una sfida che invece profuma di pallone eccome. Al Franchi arriverà l’Inter e per quella sera si spera davvero in un’altra Fiorentina visto che sarà un altro ambiente, un altro torneo (più vero), e, a occhio e croce, anche un altro Calcio.