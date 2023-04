Scatta alle Cascine, le foto e la classifica

Firenze, 23 aprile 2023 – Il più grande club service internazionale, il Lions Club, grazie alla collaborazione logistica dell'UP Isolotto, è riuscito ad allestire una magnifica manifestazione podistica sui 10 chilometri all'interno del parco delle Cascine di Firenze, che ha radunato alla partenza quasi 400 podisti.

LA CLASSIFICA

Lo scopo principale era quello di raccoglie fondi per il "Banco alimentare” altra importante filiazione del Lions che ha lo scopo di raccogliere il surplus alimentare e distribuirlo gratuitamente ai bisognosi.

Importante la presenza delle strutture Lions per il controllo della glicemia e prevenzione del diabete e del controllo delle malattie della bocca e del cavo orale. Era infatti possibile sottoporsi gratuitamente a un controllo. Nel contesto delle premiazioni la Ets Regalami un sorriso, fotografo ufficiale, ha consegnato al "deus ex machina" della manifestazione, Daniele Greco, il logo in cotto del sodalizio in segno di stima e amicizia.