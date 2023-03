Il 23 aprile torna Scatta alle Cascine

foto Regalami un sorriso

Firenze, 25 marzo 2023 – Il più importante club service mondiale, il Lions Club insieme al Leo Club, tornano a organizzare una manifestazione podistica al parco della Cascine di Firenze il 23 aprile e per farlo hanno messo insieme una squadra operativa di altissimo livello. Presso l'istituto Agrario di Firenze dopo il saluto del preside, il professor Andrea Marchetti, presentati dal past governatore Lions Daniele Greco, sono intervenuti come rappresentanti delle istituzioni Barbara Felleca, consigliere del Comune di Firenze e Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4.

Sono stati quindi presentati il presidente emerito del "Banco Alimentare" Leonardo Carrai, Andrea Grassi presidente della squadra podistica UP Isolotto che si occuperà della logistica della gara.

Per il comitato del concorso fotografico Maurizio Bucciarelli e Carlo Ciappi. La parte di assistenza sanitaria sarà a carico della Croce Rosa e per questa è intervenuto il Direttore Area 2 Pierluigi Perri. Collaboratori dell'Arciconfraternita "Parte Guelfa" Marco Crisci e Noemi Salvati. Il servizio fotografico alla manifestazione è stato affidato alla Ets Regalami un sorriso e per questa è intervenuto il presidente Piero Giacomelli. Gremitissima la sala delle conferenze con i rappresentanti dei 20 club facenti parti del distretto Lions 108 LA. La gara sotto l'egida della Uisp prenderà il via alle 9.30 e si svilupperà su un percorso di 10 chilometri esatti disegnato all'interno del parco. Il ricavato sarà devoluto al Banco Alimentare con lo scopo di acquistare un muletto caricatore. Contestualmente alla gara è stato indetto un concorso fotografico.