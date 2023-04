Scandicci, vittoria di cuore

MEZZOLARA

0

SCANDICCI

1

MEZZOLARA: Malagoli, Fiore, Garavini, Bovo, Dall’Osso, Ndiaye Modou, Landi, Roselli (82’ Giannini), D’Este (61’ Bocchialini), Fiorentini, Dalmonte. All. Nesi.

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Paparusso Di Blasio, Edu Mengue, Francalanci, Cecconi, Discepolo, Bartolozzi, Brega, Saccardi. All. Taccola.

Arbitro: Schmid di Rovereto.

Marcatore: 94’ Cecconi.

BUDRIO (Bo) – Un miracolo sportivo, questo compiuto ieri dallo Scandicci di mister Taccola. Con una formazione in assoluta emergenza, ben sette le quote che sono scese in campo, in una squadra che non ha effettuato cambi nell’intero arco dell’incontro, e con le spalle oramai al muro, strette da una forbice salvezza che appariva sempre più difficile, i "ragazzini" scandiccesi hanno portato a casa tre punti fondamentali. Partiamo dall’epilogo di questa gara assai tirata ed emozionante. Il Mezzolara, che nel secondo tempo ha messo alle corde lo Scandicci, sta cercando l’ultimo sforzo per i tre punti, scopre il fianco a una ripartenza Blues.

Manovra ben orchestrata dalla squadra, dove Brega serve Cecconi al limite dell’area, bravo a stoppare ed infilare senza scampo il portiere avversario. Palla al centro e triplice fischio finale, con grande esultanza scandiccese. Nel primo tempo la gara era stata piuttosto equilibrata ed era stato proprio lo Scandicci ad avere le migliori occasioni per andare in vantaggio. Entrambe sui piedi del rientrante Leonardo Saccardi che in quella più pericolosa da posizione piuttosto defilata, a tu per tu, con Malagoli gli scaricava il pallone addosso. Nella ripresa pallino del gioco in mano agli avversari, con altra occasione per Saccardi, ma risultato finale che premiava i Blues.

Alberto Fiorini