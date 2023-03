Scandicci, vittoria all’ultimo tuffo Cecconi regala tre punti di platino

SCANDICCI

1

AGLIANESE

0

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Paparusso, Sinisgallo, Ficini, Santeramo, Gianassi, Di Blasio (94’ Francalanci), Gozzerini (78’ Discepolo), Brega, Cecconi. All. Taccola.

AGLIANESE: Spurio, Fiaschi, Prati, Montuori, Baggiani, Grilli (83’ Pardera), Mariani (71’ Veneroso), Remedi, Torrini (71’ Bigica), Mattiolo (81’ Baldeh), De Sagastizabal (71’ Mirval). All. Baiano.

Arbitro: Mirabella di Acireale.

Marcatore: 93’ Cecconi.

SCANDICCI – Un sussulto all’ultimo respiro per continuare a sperare. Stavolta i minuti finali, dopo le tante recenti amarezze, regalano un sorriso allo Scandicci. Brega verticalizza sulla sinistra per Sinisgallo che mette al centro e trova Cecconi che spinge la palla in rete per il delirio finale con compagni e panchina. Una vittoria che toglie i Blues dal penultimo posto e li rilancia per la lotta ad un posto nei play out.

Alberto Fiorini