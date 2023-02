SCANDICCI

1

SAMMAURESE

1

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Cecconi, Tacconi, Ficini, Santeramo, Gianassi, Bartolozzi (68’ Edu Mengue), Brega (68’ Gozzerini), Vitali Borgarello (40’ Di Blasio), Saccardi. All. Taccola.

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic, Benedetti, Gaiola (73’ Maltoni), Maggioli, Casadio (81’ Vallocchia), Scarponi, Merlonghi, Berardi (54’ Cremonini), Grassi (54’ Barbatosta). All. Martini.

Arbitro: Quarà di Nichelinõ.

Marcatori: 51’ Gianassi, 88’ Maltoni.

Note: espulso (66’) Frascadore.

Scandicci – A due minuti dalla fine sfumano i due punti per lo Scandicci. L’ennesima disattenzione costa molto cara alla squadra di mister Taccola. Nota a parte per la direzione arbitrale: l’ennesima che dà adito a recriminazioni da parte scandiccese per il goal del pareggio, in più che sospetto fuorigioco, subito quasi allo scadere il pari.

Alberto Fiorini