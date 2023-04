Scandicci, ultima chance Due gare da cardiopalma per agganciare i playout

Gli ultimi 180 minuti del campionato di serie D impongono allo Scandicci la vittoria a tutti i costi. La squadra allenata da Mirko Taccola alle 15 sarà impegnata sul campo del fanalino Salsomaggiore per l’ultima trasferta della stagione. Per sperare di agganciare ancora quella possibilità di salvezza attraverso i playout evitando così i punti della forbice, la squadra del presidente Rorandelli dovrà vincere oggi e domenica prossima al "Turri" il derby con il Prato, ultima gara stagionale. È una situazione quasi drammatica creatasi a seguito degli ultimi risultati deludenti. Pertanto, da questa ultima trasferta la squadra di Taccola dovrà tornare a casa con la vittoria a tutti i costi e sperare anche in qualche altro risultato favorevole, e che la Bagnolese avanti di un punto non produca punti.

Con il pieno recupero di Borgarello, l’allenatore può contare su tutto il gruppo a disposizione per schierare la migliore formazione in grado di centrare il tanto agognato successo. Intanto, è ufficiale la sentenza della Procura Federale che ha penalizzato il Fanfulla di 4 punti per aver schierato il giocatore Klajdi Lusha che era sotto squalifica, giocando diverse gare fra le quali quella contro lo Scandicci. La Procura ha ritenuto congrui 4 punti di penalizzazione, con la nuova classifica che partendo dal fondo è la seguente: Salsomaggiore (già retrocesso) 13 punti, Scandicci 36, Bagnolese 37, Correggese e Fanfulla 42. Infine, arbitra Virgili di Agrigento, coadiuvato da Bentivegna di Agrigento e da Rallo di Marsala.

G. Puleri