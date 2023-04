Scandicci, salvezza da conquistare in ’sei finalissime’

Dopo il Torneo di Viareggio, la serie D riprende il suo cammino. Dopo gli anticipi di ieri Bagnolese-Corticella 0-0 e Mezzolara-Ravenna 1-1, oggi si giocano le altre della 14ª di ritorno. Lo Scandicci alle 15,30 giocherà a Gorgonzola contro il Giana Erminio, una gara impegnativa contro l’ex capolista intenzionata a riprendersi il podio passato di proprietà della Pistoiese. La squadra di Mirko Taccola dovrà stare unita per cercare la salvezza. Per la formazione, la novità di rilievo riguarda il recupero dell’attaccante Saccardi che è stato convocato e molto probabilmente partirà dalla panchina. Invece, non ci saranno il difensore Santeramo che ha rimediato una squalifica di tre giornate e il centrocampista Borgarello ancora ai box. L’area tecnica spera di poterlo ripresentare con il Mezzolara. Per il resto solito Scandicci di sempre, basato sulle finalizzazioni del bomber Brega e sulla briosità di Tacconi. Il Giana Erminio che recupera Aferra e Colombara, all’andata uscì dal "Turri" con un pareggio a reti bianche. Infine, arbitra Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato da Gookooluk di Civitavecchia e da D’Alessandris di Frosinone.

G. Puleri