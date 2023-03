Scandicci, play out più vicini

UNITED RICCIONE

0

SCANDICCI

2

UNITED RICCIONE: Pezzolato, Lo Duca (74’ Artur), Colacicchi (87’ Grancara), Scrosta, Benedetti, Abonckelet (59’ Bellini), De Silvestro, Vassallo (46’ Ferrara), D’Antoni, Mokolu, Biguzzi (46’ Lordkipanidze). All. Gori.

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore (91’ Ghinassi), Paparusso Sinisgallo, Francalanci, Santeramo, Gianassi, Di Blasio, Bartolozzi, Brega (87’ Gozzerini), Cecconi. All. Taccola.

Arbitro: Marangone di Udine.

Marcatori: 12’ Cecconi, 30’ Brega.

Note: ammoniti Di Blasio, Francalanci, Brega, Santeramo, Colacicchi. Angoli: 6-1. Recupero: 3+4.

RICCIONE – Lo Scandicci sbanca il "Nicoletti" con una prestazione pressoché perfetta, facendo un passo in avanti verso i play out. La squadra di mister Taccola spreca anche qualche buonissima occasione per arrotondare nella ripresa ma porta a casa tre punti di platino nella sua rincorsa verso la salvezza. Primo pericolo per i padroni di casa con Francalanci che non arriva per un soffio sulla punizione di Sinisgallo. Dopo due minuti arriva il goal: Cecconi prova la conclusione ma centra il palo, sugli sviluppi dell’azione Brega lo smarca con un colpo di tacco splendido e l’esterno in diagonale va in goal. Al 18’ primo intervento risolutivo di Timperanza, tra i migliori, su un tiro di De Silvestro deviato. Al 30’ magnifica azione corale scandiccese che si sviluppa a sinistra con pallone depositato sui piedi di Brega che, spostato dal vertice destro dell’area di rigore, controlla e scarica in porta un tracciante: palla che bacia il palo e s’infila in rete per il due a zero. Nella ripresa occasioni d’oro per Cecconi, ma soprattutto Francalanci, una traversa di De Silvestro ed un’altra super parata di Timperanza, ma il risultato non cambia più.

Alberto Fiorini