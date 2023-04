Scandicci, occasione sprecata Con il Carpi finesce solo in parità

Scandicci

1

Carpi

1

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Paparusso (86’ Ghinassi), Sinisgallo, Ficini, Francalanci, Gianassi, Tacconi, Gozzerini (86’ Saccardi), Brega, Cecconi. All. Taccola.

CARPI: Balducci, Sabattini (56’ Casucci), Dominici, Yabrè, Calanca, Boccaccini, Beretta (65’ Castelli), Ranelli (8’ Laurenti, 61’ Cicarevic), Arrondini, Olivieri, Sall. All. Contini.

Arbitro: Ghinelli di Roma.

Reti: 42’ Tacconi, 88’ Arrondini.

Scandicci – Un gol molto probabilmente in fuorigioco a due minuti dal termine fa perdere ai "Blues" due punti fondamentali per i play out. Oltre al danno, la beffa di vedersi espulsi Sinisgallo, Frascadore che si erano avvicinati al direttore di gara per chiedere spiegazioni, dopo il convulso finale che aveva anche visto un chiaro fallo di mano di Yabrè a terra, nella propria area di rigore. L’ennesimo gol subito nei minuti finali della gara che, visti i risultati delle dirette concorrenti, obbliga lo Scandicci, con squadra assai rimaneggiata per i provvedimenti disciplinari, oltre alle espulsioni infatti anche Tacconi ammonito era in diffida, a viaggiare a Budrio contro il Mezzolara domenica, con l’unico obbiettivo della vittoria per rimanere a galla. Scandicci che sfiora il goal di testa con Francalanci al 35’ e lo trova con uno splendido schema da punizione di Sinisgallo per Tacconi che di destro fulmina il portiere dal limite dell’area. Il Carpi, con cui la forte differenza in classifica, 19 punti, non si è notata, impegnava Timperanza al 44’ con Sall e poi all’80’ con Arrondini. Nel recupero, assalto finale dello Scandicci con Sinisgallo che sfiorava il gol.

Alberto Fiorini