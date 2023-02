Scandicci non può sbagliare Ma scatta l’allarme infortuni

Nella penultima seduta di allenamento sostenuta ieri dallo Scandicci in vista della gara di domani contro il Corticella, non hanno partecipato gli infortunati Paparusso e Ghinassi che anche domani purtroppo non ci saranno. A questi due assenze potrebbe aggiungersi anche quella di Borgarello che per lo staff medico è indisponibile. Per i Blues sono tre assenze importanti in vista di una partita molto delicata in proiezione futuro. A queste tre défaillance va sommata anche quella dello squalificato Frascadore, con l’allenatore Taccola che dovrà trovare la soluzione migliore per allestire una formazione in grado di mettere in difficoltà il Corticella. Dopo il pareggio casalingo nell’ultimo turno contro la Sammaurese, stavolta lo Scandicci non dovrà fallire questa seconda prova consecutiva al "Turri", necessaria di un risultato pieno per il rilancio della sua classifica in proiezione salvezza.

"E’ una partita importante – precisa l’allenatore Taccola – Occorrerà prepararla bene come abbiamo sempre fatto. Con atteggiamento giusto e con la compattezza possiamo fare un buon risultato. La squadra è viva: crediamo ancora nella salvezza. Non lasceremo nulla di intentato di qui alla fine del campionato". Ma gli avversari sono temibili. "E’ una squadra che conosco per averla affrontata nello scorso campionato. Ha qualità e va rispettata. Anche per loro si prospetta una sfida importante, necessaria a garantire punti utili per stare più lontano dalla zona calda della classifica". Giovanni Puleri