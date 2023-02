Dopo lo straordinario successo nel turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Crema, lo Scandicci del presidente Fabio Rorandelli oggi torna ad esibirsi allo stadio "Turri" (ore 14,30) carico di entusiasmo, determinato a conquistare altri tre importanti contro la Sammaurese per proseguire il percorso salvezza. Questa 8ª giornata di ritorno del campionato di serie D, impone alla squadra di Mirko Taccola un altro sforzo per dare seguito al grande lavoro intrapreso, per cercare di arrivare prima possibile all’uscita del tunnel.

Con dodici partite rimaste da giocare, l’obiettivo non è poi così tanto lontano. Nonostante i sei punti di ritardo dalla linea di galleggiamento e con due gare casalinghe consecutive, i Blues hanno l’obbligo di cercare l’impresa per un prosieguo migliore della stagione. Pertanto, oggi contro la Sammaurese l’impegno non venga meno e successivamente anche quello successivo con il Corticella. Il destino dello Scandicci è nelle sue mani. Per la formazione, l’allenatore Taccola non potrà utilizzare Sinisgallo squalificato e i due difensori Paparusso e Ghinassi ancora infortunati. E’ probabile che venga riconfermata la stessa formazione che ha trionfato a Crema, con la piena disponibilità dell’utilizzo di Tacconi. Per il reparto offensivo, oltre al bomber Brega si punta molto su l’apporto di Saccardi e Gozzerini. In porta tornerà Dainelli oppure ci sarà la conferma di Timperanza? Al tecnico Taccola la risposta. All’andata al "Macrelli" la gara terminò 1-1. Arbitra Quarà di Nichelino.

G. P.