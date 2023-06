Scandicci, in panchina promosso Andrea Fattori

Gli ultimi movimenti di mercato in Eccellenza

Fortis Juventus. La panchina è ancora senza nome. Dopo le trattative fallite per Nicola Pozzi, Rossano Bartalucci e Andrea Bellini (a Luco), il diesse Banchi si rimette in moto nei prossimi giorni.

Scandicci. Andrea Fattori (nella foto) figlio d’arte, sarà il tecnico dei Blues. Dagli Allievi Regionali passa alla prima squadra. Inoltre il dg Claudio Davitti assumerà anche della direzione sportiva della prima squadra avvalendosi della collaborazione di Emanuele Viviano.

Pontassieve. Dopo le uscite di Taflaj passato al Terranuova Traiana e di Buscè al Montespertoli, non ci sono novità in entrata. Invece ci sono le riconferme del portiere Yuri Morandi, i difensori Fani e Serrotti; l’attaccante Minischetti, i centrocampisti Fantechi, Fioravanti, Salvadori, Cassai e Giannelli. Nei prossimi giorni altre riconferme.

Firenze Ovest. Al momento le new entry per il nuovo tecnico Claudio Targetti sono tre: Edoardo Nieri dalla Chiantigiana, Monsef Bourezza dalla Lastrigiana, Lorenzo Failli dal Lanciotto. Per ora i riconfermati sono: l’attaccante Berti, il difensore Zefi, il portiere Daddi, e i centrocampisti Bartolozzi e Tassi. Invece, i giocatori che non resteranno in rossoblù, Alicontri (passato al Montelupo), il portiere De Carlo, i centrocampisti Tartaglione e Amerighi; gli attaccanti Pecchioli e Torrente e il difensore Marseglia.

Rondinella Marzocco. Dopo Falciani il ds Mamma ha perfezionato l’acquisto di Lapo Ciardini, (’96), difensore centrale, ex Montespertoli. In uscita Maresca, Renna, Marchi al Fiesole.

Lastrigiana. La società del presidente Samuele Vignolini sta cambiando radicalmente l’organico. Dal Casalguidi, ex squadra del diesse Gabriele Grani e dell’allenatore Alessandro Gambadori, dopo gli arrivi precedenti di Marziano, Nania e Di Benedetto, sono stati aggiunti anche i difensori Tommaso Borselli (’93) e Giovanni Nencini (’98). Lanciotto Campi. Il diesse Novelli avrebbe intavolato una trattativa con Ammannati della Lastrigiana che ancora non c’è stata risposta.

Giovanni Puleri