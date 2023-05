Scandicci, finale choc "Condannati a vincere"

Per il girone D di serie D il finale è da togliere il fiato. A 90 minuti dal suono del gong, per lo Scandicci del presidente Fabio Rorandelli l’ultima sfida contro il Prato è da thrilling. Con un solo punto di vantaggio sulla Bagnolese terzultima, per evitare la retrocessione diretta, domani al "Turri" la squadra di Taccola è condannata a conquistare i tre punti. Si sta ripetendo quasi la stessa situazione capitata ai Blues in una delle ultime stagioni , risolta poi con la giusta prestazione evitando di cadere nel baratro. Sarà così anche stavolta?

"E’ una sfida complicata che richiederà la massima attenzione". Così, il presidente dello Scandicci, Rorandelli è già proiettato alla partitissima di domani, fiducioso che nella sfida più delicata della stagione, la squadra saprà ottenere quello che necessita per agganciare i playout e giocarsi poi l’ultima possibilità di salvezza. "Avendo ritrovato la condizione ottimale e lo spirito giusto – sempre parole del numero uno dello Scandicci – i Blues sapranno superare l’esame più importante dell’intera stagione. Non sarà facile, ma sono sicuro che faranno di tutto per fare l’impresa. Come è successo in passato, sarebbe ancora una volta un’altra salvezza miracolosa. Sotto questo aspetto siamo abituati a soffrire".

"Il consiglio da dare alla squadra? Non voglio creare troppe pressioni: vedendola viva e determinata, la lascerei giocare tranquilla. L’allenatore Taccola che ha plasmato un bel gruppo sta lavorando bene. Anche domenica in trasferta la squadra ha risposto alla grande. Sono sicuro che alla fine l’obiettivo sarà sicuramente centrato". Infine, per sostenere i Blues in questa partita particolare, la società ha deciso che domani l’ingresso al "Turri" sarà gratuito a tutti i residenti del comune di Scandicci, ai propri tesserati e ai loro genitori.

G. Puleri