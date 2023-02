Scandicci, esame a Crema per risollevarsi

Dopo tre sconfitte di fila, Fanfulla, Forlì e Correggese, per lo Scandicci si profila una trasferta impegnativa. Il turno infrasettimanale di oggi impone alla squadra del presidente Fabio Rorandelli di dimenticare la Correggese e di puntare tutto sulla sfida in programma allo stadio comunale "Voltini" di Crema (ore 15), per la 7ª giornata di ritorno del campionato di serie D. Dopo la pessima prova di domenica al "Turri", ci si aspetta una prestazione decisamente diversa, che segni finalmente la svolta. Anche se la formazione avversaria merita rispetto per la qualità dell’organico e per i 10 punti in più in classifica, i Blues sono tenuti a dare delle risposte per dimostrare anche l’attaccamento alla maglia. Il momento è delicato: non c’è più tempo da perdere. Dopo questa sfida di Crema, il campionato assegna allo Scandicci due partite casalinghe di fila: Sammaurese e Corticella.

La società e i tifosi, fin da oggi si augurano di vedere muovere la classica e, con le prossime due gare ancora più consolidata, per capire se ci saranno ancora possibilità di salvezza restando aggrappati alla piattaforma dei play out. Contro il Crema l’allenatore Taccola dovrà fare a meno di due difensori: Paparusso che ha riportato uno risentimento muscolare e Ghinassi per una botta al polpaccio che i medici stanno quantificando l’entità per decidere i tempi di recupero. Per il resto, il tecnico ha tutto il gruppo a disposizione. Il Crema allenato da Bellinzaghi che sarà privo di Bajic per squalifica, proviene dalla sconfitta sul campo del Ravenna.

Per ripartire l’allenatore lombardo punta tutto sul bomber Recino, un elemento di esperienza che fin qui ha segnato 16 gol. Domenica essendo rimasto a secco, l’attaccante è smanioso di tornare a fare breccia. I Blues dovranno stare in guardia e cercare di tenerlo a debita distanza. Infine, arbitra Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato da Maroni di Fermo e da Amorello di Pesaro.

Giovanni Puleri