Scandicci e Orvietana per la linea verde

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato un nuovo aggiornamento delle classifiche ‘Giovani D Valore’, l’iniziativa che premia le società di Serie D con maggior utilizzo di giovani oltre la quota prevista dal regolamento del campionato. Nell’ultimo aggiornamento, che tiene conto fino alla ventitreesima giornata, lo Scandicci mantiene il primo posto (959 punti) nel girone D, seguito da Pistoiese, che sale seconda a 893, e Giana Erminio. Nel girone E confermato il podio: dietro all’Orvietana ci sono Tau Altopascio (923 punti) e Sangiovannese (843 punti). Si conferma così la linea verde dello Scandicci guidato dal presidente Rorandelli che in questa fase finale del campionato è impegnato nella valorizzazione dei giovani migliori e nel cercare di ottenere punti importanti nella corsa per la salvezza. Ecco le ultime classifiche per l’iniziativa ‘Giovani D Valore’.

Girone D: Scandicci 959, Pistoiese 893, Giana Erminio 865

Girone E: Orvietana 935, Tau Altopascio 923, Sangiovannese 843.

F. Que.