Scandicci, cercasi il miracolo Che tensione contro l’Aglianese

Per questa sfida di serie D fra Scandicci e Aglianese in programma oggi al "Turri" (ore 14,30) ci sarebbe voluto un clima ben diverso per regalare agli sportivi opportune certezze per assistere a una gara di alto livello come ai vecchi tempi. Invece lo Scandicci di Taccola si presenta all’appuntamento di questa 30’ giornata del girone D in piena crisi psicologica per via di una classifica disastrata che per essere migliorata ha bisogno solo di un miracolo. Non sono necessari altri discorsi per affermare che oggi ai Blues serve solo il risultato dei tre punti per rimettere in moto la classifica. A nove giornate dalla conclusione questa potrebbe essere davvero l’ultima spiaggia per evitare di gettare alle ortiche anzitempo una stagione iniziata sotto i migliori auspici e pian piano scivolata nell’anonimato. Vincere oggi darebbe modo di accorciare i punti di distacco della forbice per giocarsi poi ogni residua speranza di salvezza alla lotteria play out.

Contro un’Aglianese in salute al tecnico Taccola mancheranno alcuni giocatori chiave: Borgarello, Ghinassi, Francalanci e Tacconi. Assenze che costringeranno a ridisegnare tutto il centrocampo. Per fortuna il difensore Paparusso è tornato disponibile. Nelle file degli ospiti c’è il rientro di Pardera ma non ci sarà Pantano autore assieme a Marini dei due gol che sancirono il successo dell’Aglianese all’andata. Infine, terna arbitrale tutta siciliana con l’arbitro Mirabella di Acireale con i collaboratori Barbanera e Citarda di Palermo.

G.P.