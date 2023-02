Scandicci cerca punti pesanti A Sant’Angelo sarà battaglia

Dopo l’anticipo di ieri fra Crema-Sammaurese (1-1) oggi, alle 14,30, si completano le altre gare del girone D relative alla 29ª giornata del campionato di Serie D, con lo Scandicci impegnato allo stadio "Carlo Chiesa" contro il Sant’Angelo. È una gara non facile per la squadra di Taccola che dopo la sconfitta con il Corticella deve ritrovare subito il risultato dei tre punti per riallacciare la speranza di salvezza. L’obiettivo è ridurre il distacco dei 10 punti della forbice nei confronti della quart’ultima posizione e di mantenere il primo posto nella classifica dei "Giovani D valore" attualmente in mano alla società con 959 punti, seconda la Pistoiese 893. Vincere oggi sarebbe un grande risultato, oltre che a sorpassare la Bagnolese che gioca contro la capolista Giana Erminio, si ridurrebbe lo svantaggio sullo stesso Sant’Angelo. Pertanto, bisognerà rimboccarsi le maniche e giocarsi la salvezza in queste ultime dieci partite rimaste da giocare. Ripartire subito e bene è la parola d’ordine, anche se oggi non sarà facile in quanto mancheranno tre giocatori fondamentali: Paparusso, Borgarello e Ghinassi infortunati. Probabilmente sarà la stessa formazione di domenica a controbattere questo Sant’Angelo, con la gara che si gioca a porte chiuse a seguito degli insulti razzisti dei tifosi contro quattro giocatori dello United Riccione nella precedente gara casalinga del Sant’Angelo. Infine, ricordiamo che all’andata lo Scandicci vinse 3-2. Arbitra Testai di Catania.

G. Puleri