Scandicci beffato da Sant’Angelo E ora la classifica fa davvero paura

Sant’Angelo

1

Scandicci

0

SANT’ANGELO: Nucci, Arpini, Meloni, Bigolin, Cosentino, Bugno (92’ Confalonieri), Perego (57’ Caporali), Zazzi (57’ Sia), Gomez (81’ Silla), Gobbi, Spaviero (66’ Ekuban). All. Gatti.

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Cecconi, Tacconi, Edu Mengue (80’ Francalanci), Ficini, Gianassi, Sinisgallo, Gozzerini, Brega, Saccardi. All. Taccola.

Arbitro: Testai di Catania.

Marcatore: 86’ Gobbi

Sant’Angelo Lodigiano – A quattro minuti dal termine sfuma un punto importante per i Blues che si devono arrendere a una prodezza dal limite di Gobbi, che già all’andata aveva fatto doppietta. Scandicci attento in difesa ma troppo poco pericoloso in attacco. Adesso, a 9 gare dal termine, la classifica comincia a fare paura. Uno degli ultimi treni per raggiungere Bagnolese e play out per provare a salvare la categoria, passerà domenica al Turri contro l’Aglianese.

Alberto Fiorini