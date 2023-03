Scandicci alla prova del Giana "Da ora ci aspettano sei finali"

Il campionato di Serie D ha effettuato la sosta per la partecipazione della Rappresentativa Under 19 alla 73ª edizione della Viareggio Cup. Domenica prossima il campionato si rimetterà in moto con la 14ª giornata di ritorno che vedrà lo Scandicci del presidente Fabio Rorandelli impegnato sul campo della capolista del girone D, Giana Erminio. Per lo Scandicci l’obiettivo è di continuare a fare più punti salvezza da raccogliere già nella prima delle ultime sei gare rimaste. Ricaricate le pile, la squadra del tecnico Mirko Taccola da oggi torna al lavoro per ritrovare la concentrazione necessaria per affrontare la difficile trasferta sul campo lombardo. "Pur ricordando che non esistono partite facili – spiega la vicepresidente dello Scandicci, Simona Ciagli – ora ci aspettano sei finali. Dobbiamo stare uniti e cercare di evitare di fare errori, crederci fino in fondo. Purtroppo, affronteremo le prime sfide senza alcuni infortunati di eccellenza, come Borgarello e Saccardi che rientreranno in gruppo fra quindici giorni. Poi, si è aggiunta anche la squalifica di Santeramo che salterà tre gare. La squadra dovrà ripartire con l’atteggiamento espresso nelle ultime due partite. – conclude la vicepresidente – Contro la capolista Giana mi aspetto un approccio giusto per questa gara molto importante".

G. Pul.