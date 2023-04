"Savino senza limiti, ora voglio la Champions"

di Giampaolo Marchini

Paolo Nocentini, lei è un ambizioso per natura e lo scorso anno, dopo la vittoria della Savino Del Bene in Challenge Cup disse che era solo l’inizio. Lo conferma anche dopo il trionfo in Cev Cup?

"L’inizio, certo, anche se questa è una competizione di maggiore valore e visto che io punto sempre a vincere sono soddisfatto per il successo in Cev, ma non voglio fermarmi".

Quindi, si arrabbia se perde...

"Assolutamente. Considerato il percorso fatto fino ad oggi sono stato contento volte contento. Poi, perdere ci sta...".

Lo possiamo dire senza timore di essere smentiti, lei vuole la Champions. O meglio l’obiettivo è prendersi anche quella.

"Senza ombra di dubbio punto a vincere la Champions che giocheremo la prossima stagione, in virtù del secondo posto in classifica generale prima dei play off. Le dirò di più".

Prego.

"Puntiamo al successo anche il campionato. Non sono certo uno che partecipa e non mira al massimo. Voglio vincere e quando non accade mi arrabbio".

Però avete fatto un percorso che le ha regalato soddisfazioni...

"Voglio puntualizzare un aspetto personale: in 25 gare fatte ne abbiamo perse poche. E sono contento che per 21 volte la squadra abbia vinto. Sono soddisfatto così, anche perché vincere il campionato è un episodio. Il giorno dopo è tutto finito. Invece la striscia di vittorie è durata mesi".

Mi permetta, ma se anche fosse un episodio, arriva dopo programmazione e lavoro...

"Certamente, non accade nulla per caso. Se poi vinci sempre arriva lo scudetto, è una conseguenza. Ma se anche la conseguenza fosse non vincere, io sarei contento lo stesso perché ho perso poco. Ogni anno ho cercato sempre di fare la squadra migliore".

Quindi mette in conto eventualmente di perdere contro Conegliano?

"Arrivare in finale sarebbe già un bel traguardo. Poi, che c’entra, quando sei lì, te la giochi. Possiamo dire la nostra. Intanto raggiungiamola...".

E se hai Zhu Ting, sulla quale lei aveva fiducia, è più facile. Una scommessa vinta, la sua, quella con la cinese?

"Assolutamente, anche se nessuno me lo riconosce. Me lo dico da solo, fa parte del gioco".

Torniamo indietro, come ha festeggiato il successo in Cev?

"Sono sempre abbastanza schivo, se infatti vedete, nelle foto sono sempre di spalle, non sono uno che vuole apparire. Ma vedendo tutta quella gente a Palazzo Wanny mi ha fatto emozionare e mi sono lasciato andare".

Pronto per altre emozioni?

"Lasciamo che le cose vadano come devono andare...".