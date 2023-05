Savino, la gara della vita Oggi in palio c’è la finale

Una gara che vale una stagione, una partita per conquistare la finale, un match per decidere chi potrà continuare il sogno scudetto. Stasera alle 20.30, a Palazzo Wanny, si gioca la decisiva gara-3 della semifinale fra Savino Del Bene Scandicci e Vero Volley Milano, o come si diceva una volta, la bella (con diretta tv su Rai Sport + HD e su Sky Sport Arena): dopo i primi due episodi, la serie è infatti in parità sull’1-1, con la squadra di Barbolini che si è imposta 3-1 in gara-1 in casa e quella di Gaspari che ha risposto conquistando gara-2 con lo stesso punteggio all’Arena di Monza.

Si tratta quindi dell’ultimo capitolo di una sfida che già si era protratta per tutta la regular season in ottica secondo posto: ora il duello vale molto di più, perché chi vincerà gara-3 accederà alla finale scudetto, dove ad attendere ci sono già le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che hanno superato agevolmente Novara nell’altra semifinale. "Quella di domani (oggi, ndr) è la partita più importante della stagione – ammette il coach della Savino Del Bene Massimo Barbolini – e la prepariamo con molta determinazione. Le ragazze hanno voglia di giocarsi questa chance, sapendo che ci sono cose che possiamo fare meglio rispetto a gara-2: non possiamo cambiare tanto, ma piccoli dettagli che, in partite che finiscono sempre sopra i venti punti, fanno la differenza. Ci siamo preparati bene per questo impegno che, come detto, ad oggi è la gara più importante della stagione: abbiamo già vissuto sfide di questo tipo, come la finale di Cev Cup, ma poter arrivare alla finale scudetto sarebbe molto gratificante, per questo dobbiamo giocarci questa sfida fino in fondo".

Intanto è arrivata una buona notizia per due giocatrici di Scandicci: Ekaterina Antropova e Elena Pietrini sono state convocate in nazionale dal ct Mazzanti, con la prima che ha appena ottenuto la cittadinanza italiana e la seconda che a fine stagione si trasferirà in Russia alla Dinamo Kazan.