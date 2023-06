Savino Del Bene, un martello per Barbolini Bintu Diop alternativa di peso ad Antropova

La squadra è quasi completa, ancora poche pedine e l’organico della Savino Del Bene 2023-’24 sarà ultimato. Ieri il club del patron Nocentini ha ufficializzato, confermando le voci di mercato, l’arrivo di Bintu Diop, classe 2002 che andrà ad allungare il roster con cui coach Barbolini dovrà affrontare Serie A1, Coppa Italia, ma soprattutto CEV Champions League. Una stagione lunga, impegnativa e stimolante, nella quale Bintu (Bebe) Diop dovrà ricoprire il ruolo di principale alternativa a Ekaterina Antropova. Diop infatti è un opposto dal grande potenziale e nella prossima annata sarà chiamata ad un ulteriore step della sua maturazione, del resto l’approdo alla Savino Del Bene segna forse il momento più alto della sua giovane carriera.

Nata a Castelfranco di Sotto il 2 marzo 2002, Diop ha mosso i primi passi nella società del suo paese natale, vestendo i colori della Pallavolo Castelfranco. Trasferitasi a Roma, ha poi giocato nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, società con la quale ha guadagnato il titolo di miglior giocatrice delle finali nazionali U18. Dopo l’esperienza giovanile, Roma l’ha vista esordire anche tra le "grandi", dato che con la maglia della Acqua & Sapone Roma Volley Club ha disputato il suo primo campionato seniores, peraltro centrando la promozione dall’A2 all’A1. L’approdo in A1 è arrivato nella stagione successiva, ma con Perugia, società con la quale ha affrontato per la prima volta il massimo campionato italiano. Salutata Perugia dopo appena una stagione, Diop è comunque rimasta in A1 anche nell’ultima annata, giocando con il Cuneo Granda S.Bernardo. Ventunenne, alta un metro e novantaquattro, Diop ha già mostrato lampi del suo talento in Serie A1, ma anche in Nazionale, con la quale ha vinto gli ultimi Giochi del Mediterraneo.

Come detto Diop nella prossima stagione tornerà nella sua Toscana e giocherà con la Savino Del Bene. Sotto lo sguardo di coach Barbolini potrà ulteriormente maturare, dando allo stesso tempo un supporto alla squadra.