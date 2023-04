Savino Del Bene, ultima fatica Prima della finale di Cev Cup

La Savino Del Bene è di fronte all’ultima gara casalinga della regular season e alle 19,30 ospiterà Bergamo a Palazzo Wanny .

Era da tempo che Scandicci non poteva usufruire di una settimana completa per preparare un appuntamento di campionato.

"Iniziano undici giorni – ha detto l’allenatore Massimo Barbolini – in cui ci giochiamo la CEV Cup e un buon piazzamento in campionato. Ci stiamo preparando al meglio per queste partite fondamentali: la prima sarà contro Bergamo, una squadra con la quale, lo abbiamo visto anche in Coppa Italia, non possiamo abbassare il livello l’attenzione. Bergamo in pratica ha già conquistato i play off, ma sta ancora lottando per una migliore posizione in classifica. Noi dovremo giocare bene e penso che, dopo Cuneo, abbiamo avuto tempo per preparare al meglio la sfida. Dobbiamo pensare solo a questa partita e non a quello che verrà dopo".

Nella sfida di Palazzo Wanny il Volley Bergamo 1991 potrebbe scende in campo con Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi come centrali. Cecchetto il libero.

Ricordiamo che la partita tra Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo 1991 sarà visibile in diretta su SKY Sport Arena (Canale 204 di Sky) e previo abbonamento sulla piattaforma Volleyball World TV.