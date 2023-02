Savino Del Bene non molla la presa: Pinerolo ko

SAVINO DEL BENE

3

WASH4GREEN PINEROLO

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 12, Alberti 14, Balien 10, Pietrini 9 Mingardi 6, Yao 1, Castillo (L1), Zhu 9, Antropova 14, Merlo, Di Iulio 1. Ne: Shcherban, Angeloni (L2), Washington. All. Barbolini.

WASH4GREEN PINEROLO: Carletti 4, Prandi 1, Zago 14, Gray 4, Akrari 15, Ungureanu 13, Moro (L1), Grajber 5, Bortoli, Jones. Ne: Gueli (L2), Renieri, Bussoli. All. Marchiaro.

Arbitri: Saltalippi e Usai.

Parziali: 25-18, 23-25, 25-22, 25-16.

Note - Attacco: Scandicci 45% - Pinerolo 35%. Ricezione Pos. (Prf.): 46% - 69% (28% - 36%). Muri: 16-8. Ace: 1-0.

Firenze - "Questo è il nostro ventesimo successo stagionale? Non lo sapevo", si domanda (e si rallegra) Massimo Barbolini prima di analizzare la vittoria di Scandicci su Pinerolo. Successo che permette alla Savino Del Bene di tenere il passo della prima della classe, Conegliano che dista sempre quattro punti. Ma anche di lasciare a tre punti di distanza Milano che insegue proprio Alberti (Mvp della gara) e compagne in terza posizione. Un successo che di fatto non è stato mai veramente in discussione, se si esclude la seconda frazione dove Pinerolo è stata cinica e più lucida ad approfittare dopo un sostanziale equilibrio, fino al 21 pari. Lì le ospiti sono state ciniche, mettendo in terra due palloni che Scandicci non è riuscita a replicare. L’ingresso di Zhu (per Pietrini) nell’assalto successivo ha di fatto dato maggiore forza offensiva, ma è stato l’ingresso contemporaneo di Di Iulio e Antropova (per Yao Di e Mingardi) a far girare la partita. Dal 2-6 la Savino Del Bene centrata il pari a 9, restando comunque a galleggio fino a quando Zhu e Antropova davano lo scossone decisivo.

Allontanato il pericolo Scandicci prendeva il comando delle operazioni senza eccessivi patemi, allungando nel quarto set 13-8. Era il solco decisivo perché muro e difesa non lasciavano più ulteriori varchi alle avversarie, mettendo la parola fine alla partita con la solita Antropova.

"Questa per me è una delle tante vittorie da tre punti e questo è molto importante – commenta a fine gara Barbolini. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, giocando non bene. Dobbiamo preparare meglio la partita di sabato, perché ogni gara vale sempre tre punti e noi non dobbiamo perdere punti. Le squadre dietro di noi ne stanno perdendo e invece noi dobbiamo essere bravi a continuare a farli".

Giampaolo Marchini