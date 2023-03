Savino Del Bene, e nove Anche Chieri si arrende

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 14, Alberti, Belien 7, Zhu 21, Merlo (L1), Mingardi 12, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi (L2) n.e., Washington 5, Antropova 1, Castillo, Di Iulio. All.: Barbolini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Cazaute 5, Morello, Rozanski, Bosio, Spirito (L1), Fini n.e., Nervini, Grobelna 13, Villani 12, Butler 9, Storck, Mazzaro, Kone n.e., Weitze 8. All.: Bregoli.

Arbitri: Cappello - Mattei.

Parziali: 25-21, 25-20, 25-20.

Note - Attacco: 50% - 41%. Ricezione Pos. (Prf.): 40% - 49% (18% - 31%). Muri: 5-4. Ace: 3-2.

Un successo per rendere sempre più solido il secondo posto e per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione alla prossima Champions League.

In quello che era un big match della 21ª giornata, la Savino Del Bene ha centrato il nono successo consecutivo tra A1 e CEV Cup. Un netto 3-0 per la squadra di Barbolini, che ha superato una lanciatissima Chieri, quarta forza del campionato e reduce da quattro successi consecutivi. Dunque, avversaria solida e il risultato finale ha certificato la solidità della Savino Del Bene. "Dietro questa vittoria c’è tanto lavoro in palestra che le ragazze svolgono bene. Mai come quest’anno stiamo giocando con più giocatrici titolari. Stiamo facendo veramente bene e sono molto contento". Le prime parole di Barbolini, che prosegue: "E’ stata una partita importante, guadagniamo punti preziosi in chiave qualificazione Champions. Dal successo su Chieri attingiamo grande sicurezza. Le ragazze hanno dimostrato di saper giocare contro una squadra forte come Chieri, che ultimamente aveva perso solamente con Conegliano 3-2. Abbiamo conquistato un 3-0 netto, giocando bene nei momenti cruciali. Questo è sintomo che stiamo lavorando bene, le cose non succedono mai per caso".