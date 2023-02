Savino Del Bene, che forza Passa a Milano al tie break

vero volley milano

2

savino del bene

3

VERO VOLLEY MILANO: Folie 13, Orro 3, Thompson 28, Stevanovic 10, Sylla 13, Larson 3, Parrocchiale (L1), Stysiak 1, Candi, Rettke 1, Negretti (L2), Davyskiba 10, Mancastroppa e Begic ne. All. Gaspari.

SAVINO DEL BENE: Belien 12, Zhu 19, Pietrini 13, Washington 8, Antropova 25, Di Iulio 3, Merlo (L1), Mingardi 2, Yao, Castillo, Sorokaite. Ne: Alberti, Shcherban, Angeloni (L2). All. Barbolini.

Arbitri: Brancati e Vagni.

Parziali: 22-25, 28-26, 22-25, 25-21, 7-15.

di Giampaolo Marchini

Milano - Davanti a quattromila spettatori la Savino Del Bene passa a Milano, dopo una battaglia durata cinque set. Un segnale ben preciso al campionato – sesto successo consecutivo – quello mandato da Scandicci che oltre a fare un pieno di autostima, vince in casa della terza in classifica, consolidando così il secondo posto, a più quattro sulla squadra di Gaspari. Non solo. La squadra di Barbolini si candida ad essere la vera antagonista della capolista Conegliano.

La partita è stata un’altalena di emozioni, giocata con grande qualità e qualche errore come logico che sia quando la posta in palio è comunque alta.

Barbolini si affida in cabina di regia a Di Iulio e alla fine sarà la mossa vincente, considerato che proprio la palleggiatrice sarà la migliore in campo. Scandicci scappa subito forte in avvio e si prende la prima frazione, con Milano costretta subito a inseguire. Il secondo set poteva essere il primo scossone della partita, considerato che la Savino Del Bene avrebbe anche potuto conquistare, salvo doversi arrendersi ai vantaggi, con qualche rammarico: sul 26 pari il muro fa male: 28-26.

Antropova e Zhu sono le vere spine nel fianco per la difesa delle milanesi che non riescono a prendere ritmo. Merito di Scandicci che non molla la presa, anche quando sembra che l’inerzia dovesse scappare di mano. Come nella quarta frazione. Poi il capolavoro nel tie break che la Savino Del Bene strappa con un avvio attento (3-3), pronta a sfruttare gli errori delle avversarie (3-7) fino al 7-15 che non ammette repliche.