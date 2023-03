Savino Del Bene a segno La semifinale ora è realtà

SAVINO DEL BENE

3

POTSDAM

1

SAVINO DEL BENE: Sorokaite 4, Alberti 5, Belien 4, Zhu Ting 11, Pietrini 4, Merlo, Mingardi 20, Yao Di 3, Shcherban 2, Angeloni (L2) ne, Washington 9, Antropova 12, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

SC POTSDAM: Savelkoel 14, Hetmann ne, Savic 7, Jasper 2, Leweling 2, Van Aalen 3, Reesink (L2), Maase ne, Nemeth 9, Cekulaev 7, Jegdic (L1), Emonts 9, Djokic 1. All.: Hernández.

Arbitri: Kovacevic (MNE) - Husejnovic (BIH).

Parziali: 25-17, 25-14, 22-25, 25-17.

Note - Durata set: 22’, 20’, 28’, 23’.

La Savino Del Bene sbarca in semifinale di Coppa Cev dalla porta principale, confermando quanto aveva costruito nella gara di andata contro il Potsdam. Qualificazione mai veramente in discussione e anche a Palazzo Wanny Scandicci ha legittimato le sue aspirazioni ad alto livello. E ora l’attesa doppia sfida contro le turche del Turk Hava Yollari di Istanbul. Probabilmente la prima gara si giocherà a Firenze il 14 o il 15 marzo, il ritorno in Turchia la settimana successiva.

Il ritorno si mette subito in discesa e la qualificazione alle semifinali al sicuro, considerato che in pochi scambi le padrone di casa spingono subito sull’acceleratore, con (12-5), senza cali di tensione. Sono soprattutto le centrali Washington (nella foto con Zhu) e Belien a mettere le mani sul set, mentre Zhu e Antropova dilatano il vantaggio che diventa di fatto un baratro. Ma le tedesche prima di arrendersi hanno un colpo di coda – o di orgoglio – tanto da provare a riaprire la frazione (16-12). Nemeth e Cekulaev a muro provano a riaprire un set che Scandicci riesce comunque a tenere ben saldo in mano. Dentro Mingardi che, insieme alla solita Zhu, strappa nuovamente il punteggio (23-14), fino all’uno a zero che vale la qualificazione nelle migliori quattro della competizione.

La gara prosegue senza eccessivi sussulti, perché la Savino Del Bene continua a insistere, grazie a muro e difesa e alle iniziative anche di Pietrini che mette qualche colpo dei suoi che servono ad allungare in modo deciso (12-7). La ’consueta’ reazione del Potsdam (16-13), guidata da Savelkoel e Nemeth, serve a tenere ancora sulla corda una gara che di fatto potrebbe chiudersi anche qua. Ma sono palloni importanti anche per mettere a punto meccanismi che torneranno utili non solo in Europa, ma anche in campionato. E’ giusto un attimo perché la Savino Del Bene scappa ancora (23-14), grazie alle solite protagoniste, anche se per la verità è il collettivo a dare le risposte giuste (25-14). Nel terzo set, il rilassamento delle locali è quasi fisiologico, tanto da lasciare l’iniziativa alle tedesche, pur lottando (22-25). Giusto un attimo e Scandicci riprende il comando (12-9) senza voltarsi più (25-17).