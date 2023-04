Savino Del Bene a segno Bergamo si arrende 3-0

Savino Del Bene

3

Volley Bergamo 1991

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite, Alberti ne, Beliën 10, Zhu 16, Pietrini 4, Merlo (L1), Mingardi 12, Yao Di 1, Shcherban n.e., Angeloni (L2), Washington 13, Antropova 4, Castillo ne, Di Iulio 1. All.: Barbolini.

VOLLEY BERGAMO 1991: Bovo 1, Butigan 6, Partenio 2, Cecchetto (L1), Lorrayna 12, Cicola (L2) ne, Turlà, May ne, Frosini, Lanier 11, Cagnin 5, Stufi 7, Gennari 2. All.: Micoli.

Arbitri: Carcione - Salvati

Parziali: 25-23, 25-21, 25-20.

Note - Durata set: 31’, 28’, 28’. Attacco: 38 % - 35 %. Ricezione Pos. (Prf.): 42% - 54% (17% - 31%). Muri: 14-6. Ace: 0-2. Spettatori: 941.

Firenze - In una giornata inevitabilmente segnata dal lutto per la scomparsa di Julia Ituma, il percorso nei play off scudetto della Savino Del Bene si apre nel migliore dei modi. Vittoria 3-0 per la squadra di coach Barbolini che nella Gara-1 dei quarti ha superato Bergamo nettamente. Reduce dalla vittoria della Cev Cup Scandicci ha dimostrato di non aver la pancia piena per il successo europeo e ha conquistato la gara in mostra tutto il suo carattere.

Dopo un avvio di primo set complicato la formazione di Barbolini si è trovata ad inseguire, indietro di sette lunghezze 10-17. La Savino Del Bene ha però pareggiato i conti sul 18-18 ed ha poi conquistato il primo set per 25-23. Vinta la prima frazione la Savino Del Bene Volley si è poi aggiudicata anche il secondo set, imponendosi 25-21, ed il terzo set, conquistato 25-20.

Mvp della sfida una Zhu Ting entrata in corso d’opera, ma decisiva con una prestazione da 16 punti ed appena 2 errori in attacco. Importante per il successo anche il rendimento di Mingardi, pure lei entrata nel corso del primo set ed autrice di 12 punti. Citazione d’obbligo infine anche per il lavoro del duo Washington-Beliën, che ha combinato per 19 punti totali, di cui 8 prodotti a muro.

"Abbiamo iniziato con il freno a mano tirato – ha detto Barbolini – e la prima parte del primo set è stata difficile. È stato difficile entrare in partita e questo è stato anche merito loro, questo è bene ricordarlo per la Gara-2 di giovedì. Brave le ragazze a girare quel set, eravamo sotto 10-17 e abbiamo recuperato fino alla vittoria, è un aspetto che mi piace rimarcare perchè quando siamo in vantaggio di due punti e poi perdiamo il set sembra una tragedia, mentre oggi siamo riusciti a rimontare sette punti. Sappiamo che Gara-1 è sempre la più pesante per chi si è classificato meglio in campionato, perchè in caso di sconfitta rischi di andare a casa dopo 3-4 giorni. Abbiamo vinto e adesso dobbiamo sfruttare questo vantaggio, sapendo però che giovedì si ripartirà come sempre da 0-0".

Giovedì è in programma a Bergamo la gara di ritorno a partire dalle 20,30.