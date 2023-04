Savino Del Bene a passo di carica Domani in regalo il poster della Cev

VOLLEY BERGAMO 1991

VOLLEY BERGAMO 1991: Bovo, Butigan 2, Partenio, Cecchetto (L1), Lorrayna 7, Cicola (L2) ne, Turlà, May 3, Frosini 2, Lanier 6, Cagnin 2, Stufi 7, Gennari 4. All.: Micoli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite ne, Alberti 7, Beliën ne, Zhu Ting 12, Pietrini 15, Merlo ne, Mingardi ne, Yao Di ne, Shcherban ne, Angeloni (L2) ne, Washington 9, Antropova 16, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

Arbitri: Luciani - Rossi.

Parziali: 18-25, 14-25, 14-25.

Note - Durata set: 23’, 23’, 22’. Attacco: 32 % - 50 %. Ricezione Pos. (Prf.): 52% - 67% (23% - 42%). Muri: 3-11. Ace: 2-8. Spettatori: 1388.

Bergamo - Tutto secondo pronostico. La Savino Del Bene non frena neppure in gara 2 e accede alle semifinali, aspettando di sapere chi affronterà tra Vero Volley Milano e Casalmaggiore: la serie è 1-1 e servirà la ’bella’ (domenica) per decidere l’avversaria di Scandicci. Ma questo è il futuro prossimo. Il presente, invece, racconta di una squadra, quella di Barbolini, che non ha faticato più del previsto per aver ragione di un Bergamo sicuramente appagato per aver comunque centrato i play off.

La partita, dicevamo, è stata tale almeno per la prima frazione, quando la squadra di Micoli ha provato a fare resistenza alle più temibili avversarie. Ma il muro (4) e, soprattutto i tanti errori forzati (7) hanno finito per far pendere l’ago della bilancia dalla parte delle ragazze di Scandicci, pur con qualche errore in battuta. La ricezione ha funzionato al meglio e questo ha permesso a Di Iulio – la migliore della partita – di giostrare le attaccanti che hanno risposto ’presente’. I successivi set sono stati di fatto senza eccessive difficoltà.

"E’ stata una grande prova di maturità della squadra – le riflessioni a fine gara di Barbolini –, perchè abbiamo capito come nei play off non si possa rischiare". Il motivo per il coach di Scandicci è semplice: "Arrivare ad un’eventuale Gara-3 comporta l’azzeramento di tutti i valori e rischi moltissimo. Molto brave le ragazze a tenere sotto Bergamo, volendo trovare il pelo nell’uovo abbiamo sbagliato un po’ troppe battute nel primo set, consentendo loro di recuperare", l’analisi della gara. "Nel secondo e nel terzo non solo non abbiamo sbagliato le battute – la chiusura –, ma anzi abbiamo servito molto bene e la partita è andata via liscia. Abbiamo fatto il nostro dovere, lo abbiamo fatto bene, adesso riposiamoci un attimo e prepariamoci bene per le semifinali".

